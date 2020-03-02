الشرطة تنتشر في مركز تجاري في مانيلا لتحرير رهائن

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مانيلا: انتشر عناصر من الشرطة الفلبينية مدججون بالسلاح الإثنين في مركز تجاري في مانيلا بعد ورود تقارير بأن موظفًا يحتجز مجموعة من الأشخاص رهائن فيه، على ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وكان رئيس بلدية تلك المنطقة من مانيلا أفاد الصحافيين في وقت سابق بأن أحد الحراس يحتجز عددًا من الأشخاص قد يصل إلى ثلاثين في مكتب إداري، وأطلق النار على واحد من الرهائن على الأقل.

وقال زامورا إن "المعلومات الأولية التي وردتنا (...) أنه يحمل أسلحة نارية وقنابل يدوية. هناك شخص أصيب بطلق ناري ونقل إلى المستشفى".

وكان المركز التجاري يغصّ بالمتسوقين والموظفين الذين طلب منهم إخلاء المكان بعد سماع طلق ناري واحد على الأقل.