476 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

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سيول: سجلت 476 إصابة جديدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية الاثنين.

كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22 في كوريا الجنوبية.

أكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة سُجّلت في مدينة دايغو، التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها.

وخفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2020 الخميس، وبات الآن يتوقع نموًا بنسبة 2.1 بالمئة، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الاستهلاك وتباطؤ في الصادرات بسبب الوباء.



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