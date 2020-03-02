يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك
سيول: سجلت 476 إصابة جديدة بكورونا المستجد في كوريا الجنوبية، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية الاثنين.
كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22 في كوريا الجنوبية.
أكثر من 90 بالمئة من حالات الإصابة الجديدة سُجّلت في مدينة دايغو، التي تُعتبر بؤرة الوباء في كوريا الجنوبيّة، وفي مقاطعة غيونغسانغ الشماليّة المجاورة لها.
وخفض بنك كوريا توقعاته للنمو لعام 2020 الخميس، وبات الآن يتوقع نموًا بنسبة 2.1 بالمئة، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة عن المتوقع، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض الاستهلاك وتباطؤ في الصادرات بسبب الوباء.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر 476 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.