نيويورك: توفي رجل سبعيني جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة السبت، على ما اعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الاحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الاراضي الاميركية.
والسبت اعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل ان يصاب بالفيروس.
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كانت هذه تفاصيل خبر الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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