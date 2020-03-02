الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء كورونا

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نيويورك: توفي رجل سبعيني جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة السبت، على ما اعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الاحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الاراضي الاميركية.

والسبت اعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل ان يصاب بالفيروس.

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