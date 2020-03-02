شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"تشريعية البرلمان": عرض قانونى "الشيوخ والنواب" أول مايو تحت القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من المتوقع عرض ومناقشة مشروعى قانون مجلس النواب ومجلس الشيوخ أول مايو المقبل بالبرلمان، موضحا أن مجلس النواب ينتظر الحكومة في إرسالها لمشروعى القانون أو سيعد البرلمان تشريع خاص بهم .

وشدد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك حرص على الانتهاء من مشروع قانون قبل رفع دور الانعقاد الجارى حتى يكون هناك استعدادات على مستوى الأحزاب والدولة لإجراء الانتخابات، خاصة وأنه من الضرورة إتمام انتخابات مجلس النواب قبل 9 نوفمبر المقبل.

ولفت إلى أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات قبل 60 يومًا من انتهاء المجلس الحالى، الذى تنتهى مدته فى 9 يناير 2021، لذا يتعين إجراء الانتخابات قبل يوم 9 نوفمبر، وأنه من النصوص الدستورية أن مدة الانعقاد فى دور الانعقاد لا يقل عن 9 أشهر، وهو يبدأ فى الخميس الأول من شهر أكتوبر وينتهى بنهاية شهر يونيو، وعلى هذا الأساس لا بد من الانتهاء من قانون مجلس النواب والشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية والموازنة العامة.

وأوضح أن رؤية حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة، وهى أن تكون نسبة 75% قائمة مغلقة، و25% فردى بالنسبة لمجلس النواب، وبالنسبة لمجلس الشيوخ، يكون الثلث من تعيين رئيس الجمهورية، والثلثين يكونوا قائمة مغلقة، لافتًا أن هذه هى وجهة نظر حزب الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة.