شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاحظات "خطة البرلمان" بشأن ختامى الهيئات الاقتصادية لعام 2018 /2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لدراسة ومناقشة الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، للانتهاء من إعداد تقريرها بشأن الحساب الختامي.

ومن المتوقع أن يأتي التقرير في أكثر من 500 صفحة، ويتضمن أكثر من 150 توصية مُوجهة للحكومة بشأن ملاحظات اللجنة على الحساب الختامى.

ونرصد ملاحظات اللجنة بشأن الهيئات الاقتصادية، كالتالى:

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- عدم استفادة الحكومة من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لمواجهة متطلبات الخطة الاستثمارية بالهيئات العامة الاقتصادية، خلال السنة المالية 2018/2019.بلغت نسبة الاستخدام، على سبيل المثال لا الحصر (الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية 2.7% - هيئة تنفيذ مشروعات المحطات لمائية لتوليد الكهرباء 5.9%).

- بلغت قيمة الإيرادات التى حققتها الهيئات العامة الاقتصادية فى السنة المالية 2018/2019 نحو 1205.8 مليار جنيه، مقابل نحو تريليون و232.9 مليار جنيه فى السنة المالية 2017/2018 بانخفاض بلغ نحو 27 مليار جنيه بنسبة 2.2%، مقابل معدل زيادة فى قيمة الإيرادات فى السنتين الماليتين 2017/2018، 2016/2017 بلغ نحو 29%، 47.5% على التوالى.

- بلغ معدل الزيادة فى قيمة إيرادات النشاط نحو 2.6% مقابل 22.3%، 50% للسنتين الماليتين 2017/2018، وبلغ صافى الربح المحقق نحو 69.7 مليار جنيه مقابل ربط أصلى 101.5 مليار جنيه بنقص بلغ نحو 30.1 مليار جنيه بنسبة 30%، وبنقص بلغ 3.2% مقارنة بالسنة المالية 2017/2018 بنحو 4.4%، ومقابل نسبة زيادة فى السنة المالية 2017/2018 بلغت نحو 34.3%، ونحو 26.9% للسنة المالية 2016/2017.