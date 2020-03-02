البورصة تعوض خسائرها.. وتصعد 1.2% في بداية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

صعدت مؤشرات البورصة الرئيسية مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد جلسة دامية أمس هبطت فيها البورصة 6.37%، متأثرة بتراجع البورصات العالمية والعربية بسبب مخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.18% إلى مستوى 12366 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم.

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كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.

وتكبدت البورصة أمس خسائر كبيرة لم تشهدها من عام 2012، واضطرت البورصة إلى إيقاف التداول في التعاملات على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.

كما أوقفت البورصة التداول مؤقتًا في منتصف تعاملات أمس بسبب تجاوز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 5%.