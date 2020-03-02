محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
صعدت مؤشرات البورصة الرئيسية مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بعد جلسة دامية أمس هبطت فيها البورصة 6.37%، متأثرة بتراجع البورصات العالمية والعربية بسبب مخاوف من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد عالميًا.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.18% إلى مستوى 12366 نقطة، مع بداية تعاملات اليوم.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.49%.
وتكبدت البورصة أمس خسائر كبيرة لم تشهدها من عام 2012، واضطرت البورصة إلى إيقاف التداول في التعاملات على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
كما أوقفت البورصة التداول مؤقتًا في منتصف تعاملات أمس بسبب تجاوز مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا 5%.
كانت هذه تفاصيل خبر البورصة تعوض خسائرها.. وتصعد 1.2% في بداية تعاملات اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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