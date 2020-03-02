المرصد: الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام السوري تمكنت من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك بعد أربعة أيام من سيطرة الفصائل والقوات التركية عليها.

وأوضح أن قوات النظام تواصل عملية تمشيط المدينة وسط محاولات من قبل الفصائل لاستعادة زمام المبادرة.

وتقع سراقب على الطريق الذي يربط العاصمة دمشق بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وكانت القوات الحكومية استعادت السيطرة على سراقب في وقت سابق من فبراير الماضي في إطار عملياتها العسكرية واسعة النطاق في إدلب.