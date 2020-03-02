العراق.. صالح يبدأ مشاورات لاختيار بديل علاوي خلال 15 يوماً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مارس 2020 09:54 صباحاً - بعد انسحاب رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، الأحد، من تشكيل الحكومة، أفادت وكالة الأنباء الرسمية العراقية، أن الرئيس برهم صالح أعلن نيته البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئيس الحكومة المنسحب خلال 15 يوماً.

في التفاصيل، أعلن صالح في بيان أن “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية”، داعياً القوى النيابية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق حول رئيس وزراء بديل.

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، كان قد أعلن، الأحد، انسحابه من تشكيل الحكومة العراقية بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.

وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن علاوي انسحابه، مشيراً إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف علاوي أنه “كان أمام معادلة تكمن في أن يكون بمنصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته”، بحسب تعبيره.

وتابع أن “الخيار كان بسيطاً وواضحاً في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح والإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن”، بحسب ما قاله.

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علاوي للشارع: استمروا

كما طالب الرئيس المنسحب الشارع الاستمرار بالضغط من خلال المظاهرات السلمية، مشيراً إلى أن بعض الجهات السياسية العراقية ليست جادة بالإصلاح، بخسب تعبيره.

كما كشف إلى أنه تعرض لضغوط سياسية هدفها تمرير أجندة معينة على الحكومة العراقية التي أشكلها، مؤكداً: “اصطدمت بأمور لا تمت إلى قضية الوطن ومصلحة العراق”.

وكان علاوي قد غادر البرلمان صباحاً بعد فشل الأخير بجمع النصاب القانوني للتصويت على حكومته، وأبلغ مصدراً مقرباً منه أنه سيقدم اعتذاره عن تشكيل الحكومة في وقت لاحق اليوم.

يذكر أن وكالة الأنباء العراقية الرسمية، كانت قد أشارت، الأحد، نقلاً عن نائب في تحالف”سائرون” عن وجود اتجاه صوب اختيار بديل عن علاوي.