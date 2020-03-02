كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا تكشف عن "فضيحة تجسس" تهز العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت الحكومة السويسرية، اليوم الاثنين، دعوى جنائية بشأن مزاعم عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.إيه) استخدمت شركة تشفير كواجهة للتجسس على العديد من المراسلات الحكومية السرية.

وصدرت تقارير في الفترة الأخيرة عن "العملية روبيكون" التي شملت على مدى عقود أفرادا من السي.أي.إيه ووكالة المخابرات الألمانية بي.إن.دي كانوا يقومون سرا بقراءة الرسائل السرية لدول أخرى والتي يجري فك شفرتها بتكنولوجيا تبيعها شركة كريبتو السويسرية.

وأصدر مكتب المدعي العام السويسري، بيانًا قال فيه: "مكتب المدعي العام يؤكد تلقيه دعوى جنائية من أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية بتاريخ الثاني من فبراير 2020 تتعلق بانتهاكات محتملة لقانون مراقبة الصادرات"، وأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية جزء من وزارة الاقتصاد السويسرية.

وأضاف مكتب المدعي العام السويسري، أن مكتب المدعي العام سيراجع الدعوى قبل أن يقرر ما إذا كان سيبدأ الإجراءات، مؤكدا ما ورد في تقرير لصحيفة زونتا جتس إيتونغ.

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ووالجدير بالذكر أن تكنولوجيا كريبتو، التي بيعت لعشرات الحكومات منها في إيران والهند وباكستان وليبيا وتشيلي والأرجنتين، تحتوي على عيوب متعمدة أو وسائل مشفرة مدمجة تمكن الجواسيس الأميركيين والألمان من قراءة الرسائل.

وفي الواقع فإن هذه الدول دفعت الملايين حتى يتم التجسس عليها، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.