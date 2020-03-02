ماذا قال زيدان عقب الفوز في الكلاسيكو؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أبدى مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، سعادته بالفوز الثمين على برشلونة بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

وذكر زيدان خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لدينا شعور جيد جدًا، الشوط الأول كان مُعقدا بعض الشيء، وكانت مباراة متساوية، لكننا لعبنا الشوط الثاني بشكل جيد للغاية، وتفوقنا جدًا وخاصًة في الضغط".

وأضاف "ضد فرق مثل برشلونة، ما يجب عليك القيام به هو الضغط بشكل جيد للغاية، إذا سمحت لهم باللعب بطريقتهم سوف تركض خلف الكرة وهذا صعب".

وتابع "نستحق الانتصار لكل ما فعلناه في الهجوم والدفاع، حققنا 3 نقاط مهمة، بعد أسبوع مُعقد، وكان لدينا فرصة لتغيير كل ما حدث".

وأردف "فينيسيوس؟ أنا سعيد من أجله، فهو استحق ذلك، سجل هدفا مهما ضد خصم مهم، وكنت أتمنى أن تسكن تسديدة إيسكو الشباك، لكن تير شتيغن تصدى لها بشكل لا يُصدق".

وزاد "لكن فينيسيوس لم يكن جيدًا فقط هجوميًا بل أيضًا دفاعيًا وهذا ما أريد تسليط الضوء عليه، وتلك هي الصلابة، فنحن يجب أن ندافع جيدًا ونفعل ذلك معًا، سعداء أيضًا بأن نخرج بشباك نظيفة مع الرائع كورتوا".

واستكمل "الصبر مع فينيسيوس؟ لديه إمكانيات كبيرة، ويعرف أنه لا يمكن التحكم فيما يُقال في الخارج، وأنا سعيد بهدفه وما قدمه وكل شيء".

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وعن ماريانو دياز، علق "لقد شارك وسجل هدفًا، أنا سعيد من أجله لأن الأمور لم تكن سهلة عليه لأنه لم يلعب كثيرًا، والكل سعيد بماريانو لأنه قدم كل شيء في الملعب".

ونوه "غير عادل مع ماريانو؟ يمكن للجميع أن يقولوا ما يريدون، وماريانو هو المهاجم الثالث في الفريق، وقدم أداءً جيدًا للغاية، لكن لم يتغير شيء، وسأكون مع الجميع، وسعيد بهم جميعًا".

وبسؤاله عن استبعاد يوفيتش، أجاب "لقد اتخذت القرار لأنني الشخص الذي يتخذ القرارات هنا".

وواصل "دفعة قبل مواجهة مانشستر سيتي؟ سنخوض مباريات قبل مواجهتهم، لكن انتصار معنوي بالطبع، وبالنسبة للقاء الإياب سنكون على استعداد بالطبع".

وتابع "كيف أحفز من لا يشاركون؟ بالنسبة لي جميعهم مهمون، لأن الكل يعمل على مساعدة الفريق، اليوم ساهم ماريانو بالتسجيل".

واختتم "رد فعل غرفة تغيير الملابس؟ رغم الأسبوع الصعب (بعد الخسارة من السيتي 1-2) لم يتأثر اللاعبون، وعلينا أن نقبل أن المباريات المعقدة واللحظات الصعبة تأتي وبالأمس انتصرنا باللعب جيدًا، لكن هذا لا يعني شيئا، ويجب أن نستمر في هذا الطريق، لأننا نملك فريقا رائعًا".