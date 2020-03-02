شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الصحة الكويتية تعلن تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أعلنت وكيلة وزير الصحة الكويتي "بثينة المضف" ارتفاع عدد إصابات كورونا في #الكويت الى ٥٦ بعد تسجيل ١٠ إصابات جديدة.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الإصابات العشر بفيروس كورونا التي سجلت خلال اخر ٢٤ ساعة كانت قادمة من ايران. Advertisements وتابعت: حريصون على مبدأ الشفافية.. والتواصل مع الإعلام مستمر بشأن آخر التطورات. وأكدت أنه لا يوجد أي نقص في الطواقم الطبية وأن هناك تنسيقا مع الجهات المعنية لتوفير محاجر صحية في حال الحاجة لذلك

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