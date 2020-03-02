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شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء 136 شخصا بينهم 12 طفلا و5 نساء في مناطق سيطرة الحوثي خلال 2019 والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
وثّق تقرير حقوقي اختفاء مائةٍ وستٍ وثلاثين ضحية، بينهم اثنا عشر طفلا وخمسُ نساء، في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي خلال العام الماضي.
وأكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، أن محافظة صنعاء سجلت أكبر الأرقام لضحايا الاخفاء القسري، تليها محافظة صعدة.
ولفت التحالف في تقرير له إلى رصد أكثر من ألفٍ وستِمائة مختطف ومحتجز، بينهم مائةٌ وعشرون طفلاً وثماني عشرة امرأة، تصدّرت محافظة حجة الرقم الأكبر.
ورصد التحالف أكثر من ألفي حالة قتل وإصابةٍ للمدنيين، بينهم أطفال ونساء على يد مليشيا الحوثي
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