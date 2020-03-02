الجوف.. موجة نزوح من الحزم والغيل بعد سيطرة المليشيا على مركزيهما

الإثنين 2 مارس 2020

نزح العشرات من سكان مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقي اليمن، إلى مدينة مارب بعد سيطرة مليشيا الحوثي على المدينة، إثر معارك ضد القوات الحكومية.



وأكدت مصادر محلية لـ"اليمن العربي " أن العشرات من السيارات التي تقل مدنيين وصلت إلى المدينة بعد أن سلكت طرقاً صحراوية بين المدينتين لتفادي القصف الحوثي على الطريق الرئيسي الرابط بين الحزم ومارب.

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ولفتت إلى أن مدينة مارب تشهد ازدحام كبير بالنازحين، بينما تحاول سلطات المدينة تهيئة الأوضاع لاستقبالهم.

وتوغل مسلحو ميليشيا الحوثي أمس داخل مدينة "الحزم" مركز المحافظة بعد معارك دامية ما تزال مستمرة ضد قوات الجيش التي تحاول صد الهجوم الحوثي