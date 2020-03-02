شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 3 والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، 02/آذار/2020، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن الحالتين اكتشفتا في ولاية /البليدة/ جنوبي العاصمة الجزائر، ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث حالات. Advertisements وأكدت أن الحالتين وضعتا في الحجر الصحي. وكانت الجزائر أعلنت أمس تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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