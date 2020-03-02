شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مواطنون يضرمون النار بعيادات جنوب لإيران لاستقبالها مصابين بكورونا من قم والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أضرم حشد غاضب من المواطنين النار في عيادة ببندر عباس جنوب إيران في وقت متأخر من مساء أمس.

Advertisements وقال المواطنون إن العيادة استقبلت مرضى من المصابين بفيروس كورونا المستجد. وأضاف المواطنون أن المرضى جاؤوا من قم البعيدة واعترضوا على معالجتهم في منطقتهم خوفا من العدوى.

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