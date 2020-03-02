شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا.. إلزام المساجد بهذه الإجراءات لتجنب انتشار كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 طلب المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الأحد في "رسالة عاجلة" للمسؤولين عن المساجد والأئمة اتخاذ إجراءات لتجنب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وساق رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد موسوي "بعض النصائح البسيطة والعملية" بينها "تجنب المصافحة وإعطاء الأولوية للتحية عن بعد". Advertisements وأوصى أيضا بغسل اليدين "باستمرار"، وكذلك "سحب المناشف ذات الاستعمال المتعدد من أماكن الوضوء واستبدالها بمناشف تستخدم مرة واحدة". واتخذت أيضا إجراءات وقاية في الكنائس، إذ دعي المطارنة إلى "إفراغ أجران المياه" المستخدمة فيها

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