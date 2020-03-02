شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف للتحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة تجمعا حوثيا في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا. وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الظاهر بصعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.