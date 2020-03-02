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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط قتلى وجرحى من مسلحي المليشيا بقصف للتحالف في الظاهر بصعدة والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
قتل وأصيب عدد من مسلحي مليشيا الحوثي بقصف للتحالف في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وأكدت مصادر محلية أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة تجمعا حوثيا في مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة.
وأضافت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وكثف التحالف غاراته على مواقع وتجمعات المليشيا في عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات القليلة الماضية
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