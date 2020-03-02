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شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات حوثية في الجوف وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الإثنين 2 مارس 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 02/آذار/2020، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ"اليمن العربي" إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي الحزم والغيل.
وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف.
وتشهد جبهات المحافظة مواجهات عنيفة منذ أيام وسط تقدم كبير لمليشيا الحوثي
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