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مقاتلات التحالف تقصف مواقع وتجمعات حوثية في الجوف وسقوط قتلى وجرحى

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الإثنين 2 مارس 2020

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 02/آذار/2020، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

 

وقالت مصادر محلية لـ"اليمن العربي" إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديريتي الحزم والغيل.

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وأكدت المصادر مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا جراء القصف.

 

وتشهد جبهات المحافظة مواجهات عنيفة منذ أيام وسط تقدم كبير لمليشيا الحوثي

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