شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول محلي : إعلان إنتهاء اتفاق ستوكهولم هو الإنتصار الحقيقي لإنهاء الإنقلاب الحوثي والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 قال وكيل أول محافظة الحديدة، وليد القديمي، أن إنهاء إتفاق ستوكهولم وتحرير الحديدة وموانئها هو الإنتصار الحقيقي لإنهار التمرد الحوثي في اليمن .

وأكد القديمي في تغريدة له بتويتر، أن هذه حقيقة لا بد أن يدركها التحالف العربي والحكومة . Advertisements وتستغل ميليشيا الحوثي الإنقلابية إتفاق ستوكهولم للتقدم وتحقيق مزيداً من التوسع في المناطق والمحافظات الشمالية . وأحكمت الميليشيات أمس، سيطرتها على مركز محافظة الجوف ممثلة بمدينة الحزم وذلك بعد هجوم واسع دفعت خلاله بمئات العناصر الإنقلابية

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