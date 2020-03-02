شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. وفاة شاب بجلطة قلبية بعد تهديد مليشيا الحوثي له بالقتل والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 أكدت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، وفاة شاب بجلطة قلبية ناجمة عن صدمة نفسية بالغة عقب تعرضه للتهديد بالنهب والقتل في إحدى نقاط مليشيا الحوثي.

Advertisements وأكدت المصادر، أن الشاب المتوفى يدعى "محمد أحمد الشهاري" من أبناء مديرية العدين غربي محافظة إب. وتحدثت المصادر عن إصابة والدة الشاب الشهاري بالعمى مجدداً عقب أيام من نجاح عملية جراحية لعينيها، جراء انهيارها النفسي وبكائها الشديد وحزنها البالغ على ابنها الذي تكفل بعلاج عينيها

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