إعلامي سعودي يدعو الجنوبيون إلى إعلان إستعادة دولتهم بقيادة الإنتقالي

الإثنين 2 مارس 2020

دعا إعلامي سعودي بارز، أبناء الجنوب إلى إعلان إستعادة دولتهم الحرة بقيادة المجلس الإنتقالي الجنوبي .



وقال رئيس تحرير صحيفة العروبة اليوم السعودية، سامي عثمان في تدوينة على تويتر، "نصيحتى لإخوتي وأشقائي ابناء الجنوب العربي حان الوقت لتعلنوا استعادة دولتكم الحرة بقيادة مجلسكم الانتقالي الذي يقوده الزعيم الفذ البطل عيدروس الزبيدي" .

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وأضاف "الوقت ليس في صالحكم ان لم تسارعوا وتعلنوا ذلك! سيقف العرب جميعهم مع خياراتكم باستثناء اذناب بني صهيون"، على حد قوله .

وجاءت دعوة الإعلامي السعودي، بعد سقوط محافظة الجوف بيد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، عقب عملية سريعة للميليشيات إنتهت بالسيطرة على مركز المدينة