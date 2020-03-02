شكرا لقرائتكم خبر عن حالة وفاة ثانية في الولايات المتحدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 توفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية السبت، على ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.

Advertisements ويوم السبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

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