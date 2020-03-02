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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 3

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 3

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، 02/آذار/2020، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

 

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وأوضحت الوزارة أن الحالتين اكتشفتا في ولاية /البليدة/ جنوبي العاصمة الجزائر، ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث حالات.

 

وأكدت أن الحالتين وضعتا في الحجر الصحي.

 

وكانت الجزائر أعلنت أمس تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

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