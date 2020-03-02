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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل 21 من المليشيات الأفغانية والباكستانية في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن التلفزيون الإيراني، في وقت متأخر من مساء الأحد، مقتل 21 من الميليشيات الأفغانية والباكستانية التي تقاتل تحت إمرة الحرس الثوري في إدلب، شمال سوريا.
وأضاف التلفزيون في تقرير أن 18 عنصرا من القتلى ينتمون لميليشيات "زينبيون" الباكستانية و3 من ميليشيات "فاطميون" الباكستانية.
وتابع أن 12 من القتلى تم تشييعهم ودفنهم، الأحد، في مقبرة معصومة في قم.
وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أشارت إلى مقتل العشرات من الميليشيات الإيرانية في إدلب، من بينهم سيد علي زنجاني، طالب الحوزة الدينية المرافق للقوات الإيرانية، والذي قضى مع بعض عناصر تلك القوات بالقصف التركي على مواقع تلك القوات شمال سوريا.
وقال موقع التلفزيون الإيراني إن زنجاني قُتل الجمعة إثر غارة من طائرة بدون طيار شنتها القوات التركية على بدلة طلحية، بمحافظة إدلب شمال سوريا
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