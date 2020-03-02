شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة وفاة ثانية في الولايات المتحدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية السبت، على ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.



ويوم السبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

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