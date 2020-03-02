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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن الإمارات اليوم الاثنين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020
متابعات_الخليج 365
قال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في نشرته اليومية، إن الطقس في الإمارات، اليوم الإثنين، من المتوقع أن يكون صحوا إلى غائم جزئيا، رطبا ليلا وفي الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، مع احتمالية تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.
ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا، يضطرب مساء، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:32، الثاني عند الساعة 05:47، والجزر الأول عند الساعة 11:44، الثاني عند الساعة 22:46.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:31، والثاني عند 01:46، والجزر الأول عند الساعة 08:38، الثاني عند الساعة 12:20.
درجات الحرارة
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم:
أبوظبي 32 17 80 25
دبي 31 20 80 30
الشارقة 31 17 80 35
عجمان 29 17 75 30
أم القيوين 30 19 75 30
رأس الخيمة 29 18 75 30
الفجيرة 30 20 80 35
العين 32 17 80 20
ليوا 30 17 80 25
الرويس 30 14 80 25
السلع 29 15 75 25
دلما 27 21 80 35
طنب الكبرى 27 21 85 30
طنب الصغرى 27 21 85 30
أبو موسى 27 21 85 30 .
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