الديمقراطي بيت بوتيجيج ينسحب من سباق الرئاسة الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن المرشح الأمريكي بيت بوتيجيج، انسحابه من التنافس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وأنهى المرشّح الشاب البالغ 38 عاما، والذي ارتفعت حظوظه الرئاسية سريعا بعدما كان مغمورا في بداية السباق، الأحد، رسميا حملته، قائلا: "إنه خرج من الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي من أجل المساعدة على توحيد الحزب".

وأضاف "هدفنا دوما كان المساعدة على جمع الاميركيين من اجل هزيمة دونالد ترامب، لذلك علينا أن ندرك أنه في هذه المرحلة من السباق، وأفضل طريقة للحفاظ على هذه الأهداف هي التنحي والمساعدة في جمع حزبنا وبلادنا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطريق أمام عمدة بلدية مدينة إنديانا الشاب، أصبح بعيد المنال بعد نهاية مخيبة للآمال في المؤتمرات الحزبية التمهيدية في كل من نيفادا وكارولينا الشمالية.

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وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء إن بوتيجيج رغم حصوله على عدد مندوبين أكثر من المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز في ولاية أيوا، فإن عمدة إنديانا فشل في الحصول على تأييد الناخبين من غير العرق الأبيض.

ويشهد الثلاثاء المقبل التحدي الأول للمرشح على منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات التمهيدية بما يعرف باسم "الثلاثاء الكبير".

ويتسم اليوم بأهمية كبيرة لكونه غالبا ما يشهد بعض الانسحابات وتشكيل التحالفات الجديدة بين المرشحين، كما يلعب دورا كبيرا في تحديد حامل لواء كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وعادة ما تُجرى الانتخابات الأمريكية يوم ثلاثاء، إلا أن وصفه بـ"الكبير" لا يمثل نعتا رسميا وإنما جرى التعارف عليه في أوساط الصحافة والسياسة لما له من تأثير على تشكيل مسار الانتخابات.

وخلال انتخابات عام 2008 لكل من الديمقراطيين والجمهوريين، أجرت نصف الولايات الأمريكية تقريباً انتخاباتها في "الثلاثاء الكبير".