شكرا لقرائتكم تركيا تحشد في إدلب.. وروسيا "لن ندخل حرباً مع أي كان" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دفعت تركيا مزيداً من الآليات العسكرية إلى إدلب شمال غرب سوريا ليل الأحد، وسط احتدام الاشتباكات بين قواتها والفصائل السورية الموالية لها وبين قوات النظام في المحافظة السورية.

في حين أكدت روسيا الإثنين أنها لن تدخل في حرب مع أي طرف في سوريا.

وتواصلت الاشتباكات الإثنين على محاور مدينة سراقب بين قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران من جهة، والفصائل والتنظيمات المدعومة من أنقرة من جهة أخرى، وسط تقدم لقوات النظام على المحاور الشمالية الشرقية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وكان المرصد أفاد في وقت سابق بأن تعزيزات عسكرية لقوات النظام وصلت إلى محيط مدينة سراقب تمهيدا لاقتحامها من عدة محاور.

تقدم للفصائل في ريف إدلب الجنوبي

في المقابل، حاولت الفصائل وبإسناد من المدفعية التركية التقدم في ريف إدلب الجنوبي، حيث تدور معارك واشتباكات عنيفة على مداخل بلدة كفرنبل.

كما سيطرت على قرية كفرموس والفطيرة وسفوهن وحزارين. وبذلك، يرتفع عدد المناطق التي استعادتها الفصائل منذ بدء الهجوم بإدلب وحماة في 24 من شهر شباط/فبراير الفائت وحتى الآن إلى 31، هي: النيرب ومعارة عليا وسان وآفس والصالحية ومجيزر وترنبة وسراقب وشابور وجوباس وداديخ وكفربطيخ، وكنصفرة والموزرة وقوقفين وكفرعويد والحلوبة، والدقماق والزقوم وقليدين والقاهرة والعنكاوي والمنارة والدار الكبيرة وفليفل والطويلة وكوكبا وكفرموس والفطيرة وسفوهن وحزارين.

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فصائل سورية مدعومة من أنقرة في تفناز بإدلب (27 فبراير - فرانس برس)

موسكو ترد على أردوغان



أما على صعيد العلاقات التركية الروسية التي تأزمت على وقع التصعيد في إدلب، فقد أكد الطرفان عدم نيتهما الدخول في حرب مباشرة في سوريا، على الرغم من تمسكهما بدعم الطرفين المتحاربين.

فقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، أن بلاده لا تنوي الدخول في حرب مع أي كان. أتى ذلك، بعد تصريحات سابقةلوزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد فيها أنه ليس لدى أنقرة "نية" في الدخول بمواجهة مع موسكو الداعمة لدمشق.

على صعيد متصل بملف إدلب والتوتر التركي الروسي، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، ردا على دعوة الرئيس التركي موسكو لسحب قواتها من سوريا، أن روسيا الدولة الوحيدة الحاضرة في سوريا بصورة شرعية.

وقال بيسكوف أمس الأحد إن روسيا حاضرة وتعمل في سوريا بطلب من "حكومتها الشرعية" بحسب وصفه، في إشترة إلى النظام السوري؟ وأضاف: "جميع القوات العسكرية الأخرى موجودة في سوريا بشكل مخالف لقواعد ومبادئ القانون الدولي".

يذكر أنه منذ بداية شباط/فبراير، تصاعد التوتر بين النظام المدعوم من روسيا، وأنقرة في المنطقة، وانعكس مواجهات على الأرض أسفرت عن سقوط قتلى من الطرفين.

والخميس الماضي، مُنيت تركيا بخسائر فادحة إذ قتل 34 جندياً على الأقلّ في ضربات جوّية اتهمت أنقرة قوات النظام بتنفيذها في إدلب.