«المملكة تستعد لكورونا» .. تجهيز 25 مستشفى للتعامل مع المصابين المحتملين في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها جهزت 25 مستشفى للتعامل مع أي إصابة بفيروس كورونا يتم رصدها، وذلك في إطار إجراءات احترازية شملت تعليق رحلات العمرة من الخارج.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة محمد عبد العالي: "تم تخصيص 2200 سرير طبي لحالات الحجر الصحي، على الرغم من أن السعودية لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس".

Advertisements

وأضاف، أن "النشاط التجاري في المملكة لم يتأثر ويسير كالمعتاد".

وأعلنت السعودية الخميس الماضي، حظر دخول الأجانب إلى المملكة للعمرة، ودخول السياح القادمين من 25 دولة أعلن فيها عن إصابات بكورونا.