كيف ستنتهي معارك إدلب؟

صحيح أنّ ما يدور من مُواجهات ومُعارك في مُحافظة إدلب يُمثّل جولة عنف أخرى تُضاف إلى مئات الجولات القتالية الدامية في ​سوريا​ منذ العام 2011 حتى اليوم، لكنّ الأصحّ أنّ نهاية هذه الجولة قد تقود إلى تطوّرات حاسمة على مُستوى هذا النزاع الإقليمي–الدولي. فما هي أسباب سُقوط الإتفاق الأبرز بين كلّ من ​روسيا​ و​إيران​ و​تركيا​، والذي كان جرى توقيعه في 17 أيلول 2018(1)؟، وما هي أهداف الهُجوم السُوري المَدعوم من القوى الحليفة له، وماذا حصل ويحصل في المعارك على الأرض، وما هي التوقّعات بالنسبة إلى نهاية هذه الأزمة المُستجدّة؟.

بالنسبة إلى خلفيّات تدهور الوضع العسكري في إدلب، فهي تعود إلى سلسلة من الأسباب المُتراكمة والمُتداخلة، لكن السبب المُباشر والأبرز يتمثّل في إعتبار المحور الداعم للنظام السُوري أنّ الوقت الراهن مناسب تمامًا للإنقضاض على آخر مُحافظة خارج سيطرة الجيش السُوري، لأنّ ​الولايات المتحدة​ الأميركيّة صارت خارج المُعادلة السُوريّة بشكل شبه تام، والدول الأوروبيّة لم تعد مُهتمّة سوى بضبط حُدودها من الهاربين السُوريّين، والدول العربيّة والخليجيّة غارقة في إهتماماتها الداخليّة وفي كيفيّة مُعالجة الوضع في اليمن ومواجهة تمدّد النُفوذ الإيراني في الشرق الأوسط ككل، وليس في سوريا حصرًا والتي تأتي في أدنى لائحة الإهتمامات على هذا المُستوى. وبعد فشل سلسلة من من جولات التفاوض بين تركيا وروسيا في أنقره، بدأ الجيش السُوري مدعومًا بغطاء جوّي روسي كامل، وكذلك بوحدات عسكريّة مُقاتلة عدّة، منها وحدات من "​حزب الله​"، هُجومًا واسعًا على مواقع الجماعات المُسلّحة المُعارضة في مُحافظة إدلب التي تُعتبر الملاذ الأخير لهذه القوى.

بالنسبة إلى أهداف العمليّة العسكريّة، فهي غير مُوحّدة بين القوى المُهاجمة، حيث أنّ الرئيس السُوري بشار الأسد يريد إستعادة السيطرة على ما تبقّى من مناطق خارج نُفوذ الجيش السُوري والقوى الحليفة. والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أن يُدمّر المُنظّمات الإرهابيّة التي تُهدّد أمنيًا قواعد قوّاته في سوريا وتعزيز نُفوذه الدَولي عن طريق كسب الورقة السورية بشكل كامل، في حين أنّ إيران تريد من جهتها الإمساك تمامًا بالورقة السوريّة لإستخدامها بوجه ​إسرائيل​، وكذلك بوجه باقي القوى الإقليميّة الفاعلة في الشرق الأوسط. في المُقابل، إنّ الرئيس التركي لا يُريد بدوره خسارة ورقته في سوريا، كون هذا الأمر يُهدّد نُفوذه الإقليمي، بعد أنّ إرتدّت خلافاته مع أميركا و​دول الخليج​ سلبًا على القوى التي قاتلت النظام السُوري، وكون خسارة إدلب له أيضًا نتائج كارثيّة على تركيا في ما خصّ ملفّي اللاجئين والأكراد.

إشارة إلى أنّه من الناحية الميدانيّة، حقّق المحور الداعم للنظام السُوري تقدّمًا على الأرض، وفشلت القوى المدافعة في وقف سُقوط مواقعها، بعد تأمين روسيا غطاء جويًا كاملاً، وتوفير القوى المُوَجّهة من إيران دعمًا بريًا كاملاً. وبالتالي، إضطرّ الجيش التركي للدخول مُباشرة في القتال، بعد فشل الدعم اللوجستي الذي كان قد وفّره للفصائل المُقاتلة في إدلب، في وقف تقدّم القوى المُهاجمة، الأمر الذي أدّى إلى سُقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفه. وإنتقامًا لخسائره، ردّ الجيش التركي بعنف على القوى المُهاجمة، مُوقعًا خسائر كبيرة في صُفوف الجيش السُوري والقوى الداعمة له، وبينها إصابات عدّة في صُفوف مُقاتلي "حزب الله"، مُعوّلاً بدوره على طائراته الحربيّة وعلى الطائرات المُسيّرة من دون طيّار. ومع إنتهاء المُهلة التي كانت تركيا قد أعطتها للنظام السُوري للإنسحاب خلف نقاط المُراقبة المُتفق عليها سابقًا في إدلب، شنّ الجيش التركي هجمات مُضادة، منها الكثير من الضربات بطائرات مُسيّرة. وردّ الجيش السُوري بتأكيد إستمرار الهجوم، مع إعلانه إغلاق المجال الجوّي في شمال غرب سوريا، وخاصة إدلب، بحيث بلغ التوتّر الميداني ذروته بعد إستهداف وسُقوط طائرات سورية وتركية عدّة. واليوم الوضع في سوريا، أمام إحتمالين:

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الأوّل: نجاح الإتصالات الدبلوماسيّة القائمة حاليًا في وقف التدهور، خاصة وأنّ كلاً من روسيا وإيران، تُفضلان تحقيق أهداف الهجوم من دون قتال، أي من خلال إتفاق جديد مع تركيا، يكون مُكملاً لإتفاقات "سوتشي" وأستانة. وعندها سيتمّ رسم خرائط النُفوذ في الشمال السُوري من جديد، والتفاهم على المناطق الأمنيّة، وعلى التواجد العسكري التركي في سوريا، وكذلك على مُستقبل المُنظمات المُسلّحة في إدلب، إلخ... بناء على المُعطيات الميدانيّة المُستجدّة. لكنّ التوصّل إلى تسوية جديدة ليس سهلاً، لأنّ المحور الروسي–الإيراني–السُوري يعتبر نفسه مُنتصرًا، ولن يقبل بأي تنازلات، في حين أنّ الرئيس التركي لا يُمكنه أن يبدو مَهزومًا، لإعتبارات داخلية أوّلاً، وإقليميّة ثانيًا. والرئيس رجب طيب أردوغان جاد في تحريكه ملفّ النازحين السُوريّين في وجه الدُول الأوروبيّة من باب الضغط، وهو لن يتردّد في تحريك ملفّ إرسال عناصر العديد من الفصائل المُصنّفة إرهابيّة إلى الدول الغربيّة، في حال تُرك وحيدًا في معركته مع المحور المُناهض بقيادة روسيا.

الثاني: فشل الحُلول الدبلوماسيّة في المرحلة الراهنة، ما سيفتح الباب أمام مزيد من التصعيد الميداني، لكن من دون حُصول أيّ مواجهات عسكريّة مُباشرة بين تركيا وروسيا التي ستكتفي بتنفيذ غارات جويّة على مواقع الجماعات المُسلّحة، بل مواجهات بالواسطة بين الجيش التركي والفصائل المَدعومة منه في حلب من جهة، والجيش السُوري والفصائل المَدعومة من إيران والمؤازرة له من جهة أخرى. والأكيد أنّ من شأن هذه المعارك أن تنتهي بمُواجهة تركيا–ومن بعدها العالم أجمع، موجة جديدة من النازحين، بالتزامن مع التسبّب بكارثة إنسانيّة في إدلب. وفي حال عدم نجاح الجيش التركي في وقف الهجوم، فإنّ إستعادة سوريا المزيد من الأراضي لن يُنهي الحرب في سوريا، خاصة وأنّ فرض أيّ إتفاقات على تركيا بالقُوّة، سيفتح الباب مُجدّدًا أمام موجة جديدة من التفجيرات والعمليّات الإرهابيّة في سوريا، من قبل الجَماعات المُتطرّفة، مع توقع إرتفاع منسوب شُعور الغُبن والهزيمة في صُفوف شرائح واسعة من السُوريّين المؤيّدين للمعارضة. والأخطر أنّ كل الملفّات العالقة مع المُجتمع الدَولي، وفي طليعتها عودة النازحين السُوريّين، وتأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار، ستُطوى إلى أجل غير معروف.

(1) قضى الإتفاق الذي عُقد بحُضور الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني والروسي فلاديمير بوتين، بخفض مُستوى التوتّر على الجبهات المُتبقّية في سوريا آنذاك، والأهمّ بإقامة بإقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض تراوح بين 15 و20 كيلومترًا.