لبنان الحر:الغاء الرحلة التي كان من المقرر وصولها من طهران الى بيروت صباحا

أفادت إذاعة "​لبنان الحر​" بأنه تم الغاء الرحلة التي كان من المقرر وصولها من ​طهران​ الى ​بيروت​ عبر ​مطار بيروت الدولي​ في التاسعة والدقيقة الخامسة صباحا والتي تحمل رقم IR 661.​​​​​​ إضغط للمزيد

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