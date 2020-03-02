حالة الطرقات الجبلية صباح اليوم

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن ​الطرقات الجبلية​ المقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​ هي ​كفرذبيان​، حدث_بعلبك، افقا ​العاقورة​ حدث_بعلبك، ​عيناتا​ الارز، حدث_الجبة ​تنورين​، جرد مربين ​الهرمل​ وتنورين ​اللقلوق​. كما أفادت بأن الطرقات الجبلية السالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او تلك المجهزة بسلاسل معدنية هي ​فاريا​ باتجاه فاريا- كفرذبيان وبشري الارز حتى المصعد الكهربائي​​​​​​​. إضغط للمزيد

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