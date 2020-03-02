النشرة: 65 لبنانيا وصلوا إلى معبر المصنع قادمين من إيران عبر مطار دمشق

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ أن 65 ​لبنان​يا وصلوا ليلا إلى معبر ​المصنع​ على متن ​حافلة​ نقلتهم من ​مطار دمشق​ الي الحدود اللبنانية، من بينهم 35 طالب طب وهندسة كانوا في ​إيران​ في مشهد وشيراز، وهم عادوا إلى لبنان بعدما حجروا أنفسهم مدة 15 يوما لينضموا الى عائلتهم على يحجزوا أنفسهم أيضا لمدة 15 يوما للتأكد بعدم اصابتهم ب​فيروس كورونا​.

وعند معبر المصنع قامت فرق ​وزارة الصحة العامة​ بالإجراءات اللازمة لجهة اخذ حرارة الواصلين وبعض الإرشادات الطبية التي يتوجب اتخاذها في الحجر المنزلي، فيما عمل عناصر ​الأمن العام​ على ختم جوازاتهم وتعبئة الاستمارة التي تستعمل في مطار بروت الدولي لمتابعة أوضاعهم الصحية في حال ظهور بعض العوارض الصحية لمتابعتها عبر ​مستشفى بيروت الحكومي الجامعي​.