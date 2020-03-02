أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع أن 65 لبنانيا وصلوا ليلا إلى معبر المصنع على متن حافلة نقلتهم من مطار دمشق الي الحدود اللبنانية، من بينهم 35 طالب طب وهندسة كانوا في إيران في مشهد وشيراز، وهم عادوا إلى لبنان بعدما حجروا أنفسهم مدة 15 يوما لينضموا الى عائلتهم على يحجزوا أنفسهم أيضا لمدة 15 يوما للتأكد بعدم اصابتهم بفيروس كورونا.
وعند معبر المصنع قامت فرق وزارة الصحة العامة بالإجراءات اللازمة لجهة اخذ حرارة الواصلين وبعض الإرشادات الطبية التي يتوجب اتخاذها في الحجر المنزلي، فيما عمل عناصر الأمن العام على ختم جوازاتهم وتعبئة الاستمارة التي تستعمل في مطار بروت الدولي لمتابعة أوضاعهم الصحية في حال ظهور بعض العوارض الصحية لمتابعتها عبر مستشفى بيروت الحكومي الجامعي.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 65 لبنانيا وصلوا إلى معبر المصنع قادمين من إيران عبر مطار دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.