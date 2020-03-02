سلطات أستراليا تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بقيروس كورونا

أعلنت سلطات أستراليا عن تسجيل 3 ​حالات​ جديدة ب​فيروس كورونا​ في ولاية ​نيو ساوث ويلز​، مشيرة الى أن إحدى الإصابات الجديدة تعود لطبيب كان يعالج مصاباً بالفيروس.

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