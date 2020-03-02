أعلنت الشرطة المحلية الفلبينية أن رجلا مسلحا احتجز رجل مسلح نحو 30 رهينة في مركز للتسوق في عاصمة الفلبين، ​مانيلا​. والمهاجم هو حارس أمن سابق في مركز للتسوق. وفقا للبيانات الأولية للشرطة، جميع الرهائن تقريبا هم من موظفي المركز. وتجري الشرطة، حاليا، مفاوضات مع المسلح، ويتم إجلاء الناس. ونقلت قناة "ABS CBN" المحلية، عن عمدة المدينة، أن المسلح أطلق النار، وأصاب شخصا واحدا، تم نقله إلى المستشفى. وأن الرجل مسلح بسلاح ناري وقنبلة يدوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الفلبينية تحاصر مركزا تجاريا في مانيلا بعد قيام شخص بإطلاق النار واحتجاز رهائن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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