بدء التصويت بإنتخابات الكنيست الإسرائيلي

افتتحت صناديق الاقتراح في ​إسرائيل​ وذلك مع بدء جولة ​الانتخابات​ الجديدة للكنيست الثالثة والعشرون، وستغلق الصناديق في تمام العاشرة. وتتنافس 29 قائمة انتخابية إسرائيلية على 120 مقعدا من مقاعد ​الكنيست​ وذلك في ثالث انتخابات تجرى خلال عام، بعد عجز الأحزاب عن تشكيل ​حكومة​ جديدة

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية فيحق لما مجموعه (6,453,255) مليون إسرائيلي التصويت للانتخابات، وذلك من خلال 10,631 ألف صندوق اقتراع موزعة على شتى المناطق. وسيصوت أكثر من 5 آلاف إسرائيلي متواجدون في الحجر الصحي في خيام خاصة على أطراف المدن دون اختلاطهم مع بقية الناخبين بينما يخشى من نسب تصويت متدينة على ضوء المخاوف من الإصابة بفايروس ​الكورونا​.