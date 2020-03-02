بدء التصويت بإنتخابات الكنيست الإسرائيلي

افتتحت صناديق الاقتراح في إسرائيل وذلك مع بدء جولة الانتخابات الجديدة للكنيست الثالثة والعشرون، وستغلق الصناديق في تمام العاشرة. وتتنافس 29 قائمة انتخابية إسرائيلية على 120 مقعدا من مقاعد الكنيست وذلك في ثالث انتخابات تجرى خلال عام، بعد عجز الأحزاب عن تشكيل حكومة جديدة
ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية فيحق لما مجموعه (6,453,255) مليون إسرائيلي التصويت للانتخابات، وذلك من خلال 10,631 ألف صندوق اقتراع موزعة على شتى المناطق. وسيصوت أكثر من 5 آلاف إسرائيلي متواجدون في الحجر الصحي في خيام خاصة على أطراف المدن دون اختلاطهم مع بقية الناخبين بينما يخشى من نسب تصويت متدينة على ضوء المخاوف من الإصابة بفايروس الكورونا.
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