الصحة المصرية: اكتشاف إصابة ثانية بكورونا لأجنبي بعد تعافي المصاب الأول

أعلنت المتحدث باسم ​وزارة الصحة​ المصرية خالد مجاهد أن "الوزارة نجحت في اكتشاف حالة لشخص أجنبي إيجابي ل​فيروس كورونا​ المستجد"، مشيرًا إلى أنه "فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية والتي جاءت إيجابية لفيروس كورونا، تم إحالته إلي ​مستشفى​ العزل، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة".

وأكد أنه "تم إبلاغ ​منظمة الصحة العالمية​، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه"، موضحًا أن "الحالة إيجابية للفيروس ولديه اعراض مرضية بسيطة، وحالته مستقرة".

وأشار إلى أنه "بإكتشاف هذه الحالة، تسجل مصر الحالة الثانية للإصابة بالفيروس، مؤكدا "تعافي الحالة الأولي وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة"، لافتا إلى أنه "فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".