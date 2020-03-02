ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا إلى 79 حالة في ألمانيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

ارتفع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ألمانيا إلى 79 حالة، وذكرت قناة "دويتش فيله" الألمانية، اليوم، أن هناك 16 حالة تماثلت للشفاء من بين الحالات الـ79 التي تم تسجيلها في البلاد.

من جهتها، تعهدت إيطاليا - أكبر بؤرة تفشي للفيروس في أوروبا والتي تم تسجيل إصابة أكثر من 1100 شخص فيها ووفاة 29 حالة - باتخاذ تدابير لمساعدة الاقتصاد على تحمل تفشي الوباء بقيمة 3.6 مليار يورو بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وظهر فيروس كورونا المستجد، في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت حكومة مدينة دايجو، اليوم، وفاة 3 أشخاص بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في البلاد 20 شخصًا، وقالت الحكومة - وفقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن امرأة تبلغ من العمر 86 عامًا كانت في الحجر الصحي في منزلها بانتظار دخول المستشفى عقب التأكد من إصابتها بالفيروس كورونا، موضحة أنه تم نقلها صباحا إلى مركز طبي، ولكنها توفيت بسبب ضيق في التنفس.

وأوضحت الحكومة، أن المتوفي الثاني هو رجل يبلغ من العمر 80 عامًا، مشيرة إلى أنه كان قد ذهب إلى عيادة في مقاطعة تشيلجوك المجاورة، حيث ثبت إصابته أمس الأول الجمعة، وتم نقله إلى المستشفى، مضيفة أنه مصاب بارتفاع ضغط الدم منذ فترة طويلة.

وفي اليابان، كشفت مصادر حكومية يابانية عن أن اليابان والصين تدرسان تأجيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج المزمعة إلى اليابان في هذا الربيع، حيث أدرك البلدان الحاجة إلى التركيز على احتواء انتشار الفيروس دون الإشارة إلى موعد جديد للزيارة، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء كيودو" اليابانية.

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وأشار مسؤولون يابانيون، إلى أن الزيارة قد تتأجل حتى الخريف أو بعده عقب أن تستضيف البلاد الألعاب الأوليمبية والباراليمبية في طوكيو، ونقلت "كيودو" عن مسؤول كبير في إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي قوله "لقد أصبحت زيارة شي في أبريل صعبة"، وأخبرت الحكومة اليابانية الصين بالفعل بأن الوقت ليس مناسبا للمضي قدماً في زيارة شي- وفقاً للمصادر- وأن هناك احتمالا كبيرا في أن تتخذ اليابان والصين القرار النهائي هذا الأسبوع بشأن تأجيل زيارة شي.

ارتفاع عدد الوفيات في كوريا الجنوبية إلى 20 شخصًا

وأوضحت المصادر، أن اليابان أخبرت كبير الدبلوماسيين الصينيين يانج جيتشي- خلال زيارته إلى طوكيو في أواخر فبراير الماضي- بأن الاستعدادات للزيارة تأخرت عن موعدها بسبب تفشي الفيروس كما تم إلغاء عدد من الاجتماعات التحضيرية بين المسؤولين اليابانيين والصينيين في ظل تفشي الفيروس، مشيرة إلى أن المسؤولين لم يضعوا بعد تفاصيل وثيقة سياسية تتعلق بمستقبل العلاقات بين البلدين والتي ستصدر عن آبي وشي لذا أخبرت اليابان يانج أنه أصبح من الصعب تأمين نتائج ملموسة من اجتماع زعيمي البلدين، وفقا للمصادر.

وفي إيران، أعلن المدير العام لمنظمة الضمان الاجتماعي الإيراني مصطفى سالاري، اليوم، تخصيص اعتمادات بقيمة 200 مليار تومان أي ما يعادل نحو 4 ملايين و760 ألف دولار أمريكي، لشراء معدات طبية للمراكز الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضح سالاري - وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "ارنا" الإيرانية - أن التعاون القائم بين المنظمة ووزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، مؤكدًا تعاون جميع المراكز الصحية التابعة لمنظمة الضمان الاجتماعي في أنحاء البلاد مع جامعات العلوم الطبية في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى.

واشار المدير العام لمنظمة الضمان الاجتماعي، إلى استعداد هذه المراكز التام لتقديم الخدمات للمراجعين المشتبه باصابتهم بالفيروس.وفي الأردن، أكدت هيئة تنشيط السياحة الأردنية خلو المملكة من الفيروس وعدم تسجيل أي إصابات به حتى هذه اللحظة، استنادا على إعلان وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الهيئة - في خطاب خاطبت به شركاءها السياحيين والمكاتب السياحية في الخارج، أن الأردن يتخذ تدابير إضافية لحماية جميع السياح من خلال تقييد الدخول إلى المملكة على المسافرين القادمين من الدول التي توجد فيها إصابات بالفيروس ما لم يكن تاريخ مغادرتهم تلك الدول قبل وصولهم إلى الأردن لفترة لا تقل عن 14 يوما، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".