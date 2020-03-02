انخفاض مستوى التلوث في الصين بعد تفشي كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP ربطت ناسا بين تراجع مستويات التلوث في الصين وقيود الانتقالات وتوقف المصانع بسبب فيروس كورونا

أظهرت صور نشرتها وكالة ناسا الأمريكية تراجعا حادا في مستويات التلوث في الصين، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت خرائط ناسا انخفاضا في مستويات أكسيد النيتروجين في الصين هذا العام.

يأتي ذلك وسط تراجع قياسي في نشاط المصانع الصينية، إذ أوقف المصنعون الإنتاج في إطار جهود تستهدف احتواء الفيروس.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى تسجيل الصين حوالي 80 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا منذ بدء انتشار المرض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وينتشر فيروس كورونا في أكثر من 50 دولة، لكن الأغلبية العظمى من المصابين والوفيات بسبب هذا المرض توجد في الصين.

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وقالت ناسا إن انخفاض مستويات أكسيد النيتروجين، وهو غاز ضار ينبعث من محركات المركبات والآلات في المنشآت الصناعية، في الصين كان على نطاق أوسع في المناطق القريبة من مركز انتشار الفيروس في ووهان.

وأجرت الوكالة الأمريكية مقارنة بين انبعاثات هذا الغاز في أول شهرين من 2019 وفترات أخرى في العام الجاري.

وأشارت ناسا إلى أن تراجع التلوث في الصين جاء تزامنا مع قيود فرضتها السلطات على الانتقالات وأنشطة الشركات مع خضوع ملايين الأشخاص للحجر الصحي.

وقالت الوكالة إن بداية الاحتفالات بالسنة القمرية الصينية الجديدة في أواخر يناير/ كانون الثاني وأوائل فبراير/ شباط من كل عام ارتبطت بتراجع في معدل التلوث في الماضي. لكنها أشارت إلى التلوث كان يعاود الارتفاع بعد انتهاء تلك الاحتفالات.