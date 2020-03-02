ارتفاع درجة الحرارة يمنع السفر.. ضوابط سفر المصريين للكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت "بثينة المضف" مساعدة وزير الصحة الكويتية في مؤتمر صحفي إن الكويت ستطبق الإجراءات الوقائية المتبعة بوزارة الصحة، مؤكدة على وجود فحص إضافي في القاهرة للتأكد من عدم سفر أي شخص لديه أعراض كورونا، وفق الأنباء الكويتية.

وشددت على فحص الجميع للتأكد من خلوهم من أي أعراض الإصابة بالفيروس في سياق إجراءات احترازية للمسافرين القادمين من مصر.

وقال وكيل وزارة الصحة مصطفى رضا إنه سيتم منع سفر أي شخص من مصر يعاني من ارتفاع درجة الحرارة إلى أن يتم الفحص وزوال ارتفاع درجة الحرارة يوم السفر.

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وأضاف: المسافرون الذين ليس لديهم ارتفاع بدرجة الحرارة يتم ملء الاستمارة الصحية مع اتخاذ الاجراءات الاعتيادية والرقابة الصحية الشخصية لمدة 14 يوما.

وتابع: في حال وجود ارتفاع في درجة الحرارة يتم نقل المسافر إلى الحجر الصحي المخصص لذلك لأخذ عينة فورية، فإذا كانت النتيجة سلبية تتم متابعة الشخص لمدة 14 يوما في العزل المنزلي، أما اذا كانت النتيجة ايجابية فإنه يتم العزل في المستشفى المخصص لذلك مع أخذ التعهد والإقرار الصحي والالتزام بتعليمات وزارة الصحة.

بينما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية، الأحد، عن مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.