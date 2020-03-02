الشرطة الفلبينية تطوق مركزا للتسوق في مانيلا بعد سماع دوي إطلاق نار

محمد اسماعيل - القاهرة - مانيلا - (أ ش أ): حاصرت الشرطة الفلبينية اليوم الإثنين مركزا للتسوق في العاصمة مانيلا، وذلك بعد سماع دوي إطلاق نار مكثف بالداخل. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن بعض التقارير المحلية أفادت بأن حارس أمن سابق احتجز مجموعة من الموظفين داخل المركز الكائن بمدينة "سان خوان" كرهائن. ولم تشر الشبكة الأمريكية إلى المزيد من التفاصيل حول ملابسات الواقعة.

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