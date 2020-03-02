اليابان تضع تشريعا جديدا للاستعداد لأسوأ سيناريو لتفشي كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - (أ ش أ):
قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم (الإثنين) إن الحكومة ستضع تشريعا جديدا للاستعداد لأسوأ سيناريو يتعلق بتفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد.
وتحدث "آبي" - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - عن طلبه بشأن إغلاق المدارس في جميع أنحاء اليابان حتى بداية عطلة الربيع، حيث أوضح أن صحة الأطفال وسلامتهم يمثلان أولوية قصوى وأنه يجب منع انتشار أي وباء بين الطلاب في المدارس.
وأكد ضرورة التركيز على سيناريو أسوأ الحالات بما في ذلك أنواع التدابير التي ينبغي اتخاذها إذا انتشرت العدوى بسرعة في مناطق معينة والاستعداد لها.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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