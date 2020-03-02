تجاوز 3 آلاف عالميا.. ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ):

ارتفع عدد الوفيات الناتجة عن الاصابة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم صباح إلى 3 آلاف و 39 حالة وفاة منذ تفشي المرض في الصين في ديسمبر الماضي.

كما ارتفع عدد الاصابات المؤكدة بمرض متلازمة التهاب الجهاز التنفسي (كوفيد-19)، الذي انتشر في 70 دولة وإقليم، إلى 88 ألفا و437 على مستوى العالم مع نهاية يوم الأحد مارس، وفقا لبيانات المفوضية الوطنية للصحة في الصين ووكالة انباء بلومبرج .

وباستبعاد عدد حالات الإصابة والوفيات في الصين، بلغ عدد الاصابات المؤكدة عالميا 8 الاف و411 شخصا و127 حالة وفاة.