وزارة الصحة الإسرائيلية تدعو الناخبين لتجاهل شائعات فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - تل أبيب - (د ب أ):

دعت وزارة الصحة الإسرائيلية الناخبين الإسرائيلين إلى التصويت في الانتخابات البرلمانية اليوم الاثنين بدون خوف من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية موشيه بار سيمان توف للناخبين الذين لهم حق التصويت في بيان مسجل بالفيديو يوم الاحد "إن التصويت آمن. لا تتردد، هذا واجبك.هذا حقك. اذهب وصوت".

وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف من محاولات التأثير على نتائج الانتخابات من خلال إخافة الناخبين من التوجه إلى مراكز اقتراع محددة، من خلال نشر "أخبار مزيفة" بشأن الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس، وفقا لما لما ذكرته قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية.

وأصدرت وزارة الصحة بيانًا أكدت فيه أنها المصدر الوحيد الذي له الحق والموثوق به للإعلان عن أي حالات مشتبه بها في مراكز الإقتراع إن وجدت.

ويوجد حوالي 5 آلاف و630 إسرائيلي رهن الحجر الصحي في منازلهم بناء على أوامر من وزارة الصحة وتلقوا تعليمات حول كيفية التصويت في 16 مركز اقتراع تم تحديدهم.