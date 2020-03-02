مجدداً.. صواريخ بالمنطقة الخضراء وانفجارات تهز بغداد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 2 مارس 2020 07:56 صباحاً - هزت انفجارات عنيفة العاصمة العراقية بغداد فجر الاثنين بعد انسحاب رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي من تشكيل الحكومة.

وتحدثت مصادر أمنية عراقية عن سقوط صاروخين في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، مؤكدين إطلاق صفارات الإنذار. وأضافت أن إحدى الصواريخ وقع قرب السفارة الأميركية.

إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية، الاثنين، من العثور على منصة الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء وسط بغداد،

وبحسب ما أكدته خلية الإعلام الأمني في بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أنه تم العثور على منصة الإطلاق بالقرب من سوق الثلاثاء في منطقة زيونة.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء تحوي مبان حكومية وسفارات أجنبية منها السفارة الأميركية التي تم استهدافها عدة مرات، خاصة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في غارة أميركية في يناير/كانون الأول الماضي.

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ومنذ نهاية أكتوبر أسفرت الهجمات الصاروخية ضد جنود ودبلوماسيين ومنشآت أميركية في العراق عن مقتل متعاقد أميركي وجندي عراقي.

معادلة صعبة

يأتي هذا الاستهداف يأتي في وقت تعيش فيه البلاد أسوأ أزمة سياسية. إذ يشهد البرلمان العراقي انقساماً غير مسبوق جعله عاجزاً عن التصويت على حكومة منذ أكثر من شهرين. ومساء الأحد أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد توفيق علاوي، انسحابه من تشكيل الحكومة بعد فشل مجلس النواب، للمرة الثانية بعقد جلسة استثنائية للتصويت.

وفي تغريدات له نشرها عبر تويتر، أعلن علاوي انسحابه، مشيرا إلى أنه قدم رسالة إلى رئيس الجمهورية اعتذر فيها عن تكليفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف أنه “كان أمام معادلة تكمن في أن يكون بمنصب رئيس الوزراء مقابل عدم الصدق مع الشعب و الاستمرار بالمنصب على حساب معاناته”، بحسب تعبيره. وتابع أن “الخيار كان بسيطا وواضحا في أن يكون مع الشعب الصابر، وخاصة عندما رأى أن بعض الجهات السياسية ليست جادة بالإصلاح و الإيفاء بوعودها للشعب، ووضعت العراقيل أمام ولادة حكومة مستقلة تعمل من أجل الوطن”، بحسب ما قاله.

مشاورات لبديل خلال 15 يوما

من جهته، أعلن الرئيس برهم صالح نيته البدء بمشاورات لاختيار مرشح بديل لرئيس الحكومة المنسحب خلال 15 يوما. وأكد في بيان أن “الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد تستدعي وقفة وطنية”، داعيا القوى النيابية إلى العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق حول رئيس وزراء بديل.