اليمن.. وفاة البروفسور سعيد عبدالله باعنقود في المدينة المنورة 

الإثنين 2 مارس 2020

نقلت الاخبار وفاة البروفسور سعيد عبدالله باعنقود في المدينة المنورة وهو عالم جليل تفرغ لابحاثه العلمية خلال سنوات عمره بعد تخرجه من كلية الزراعة بجامعة السودان في نهاية الستينيات وقدم بحوث علمية انتفعت بها البشرية جمعاءفهو ذات سيرة علمية واكاديمية عالمية.



البروفسور سعيد باعنقود رجل عصامي لم يتكئ على امجاد جده الشيخ سعيد بن وبر باعنقود في علمه وادبه واسفاره ورائدا من رواد الصحافة والطباعة في حضرموت في مطلع القرن العشرين، ولا تاريخ والده العالم الجليل الشيخ عبدالله باعنقود رائد التعليم الحديث في حضرموت، رجل متعدد المواهب في الادب والفن والرياضيات، وبالتالي جاءت سيرته على خطى نبوغ ونباهة وذكاء وفطنة جده وابيه يرحمهما الله.

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عرفته عن قرب عند زياراته المتكررة للمكلا بين فترة واخرى ، رجل يحترم وقته وعلمه ولا ينطق في لقاءاته الا ادبا وعلما، عرفته زاهدا ومتواضعا ولا يحب الحديث عن نفسه ولا عن امجاد اسرته في تاريخ حضرموت فكل جيل من اسرته له تاريخ يمشي على الارض هونا وشرفا.

ولان العظماء تظل سيرتهم العطرة في ذاكرة الاجيال فنتذكر من سيرة والده انه كان مشجعا لتعليم الفتاة فجعل من منزله مدرسة للبنات وكثير من المواقف التي ضرب بها المثل الطيب فقد تبرع بمكافأة نهاية خدمته في الحكومة القعيطية لطالب حضرمي ليدرس الزراعة في جامعة الخرطوم وغيرها وغيرها التي تحتاج لحروف وسطور.