الجيش اليمني يتقدّم في جبهات نهم صنعاء

الإثنين 2 مارس 2020

دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني والتحالف العربي من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، وذلك بمحافظة الجوف شرق العاصمة اليمنية وتقدم الجيش اليمني في جبهات نهم صنعاء واستمر في التصعيد العسكري للميليشيات في الساحل الغربي.



أكدت المصادر العسكرية والمحلية في محافظة الجوف على استمرار المعارك بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في الجوف، مع استمرار الجيش في استنزاف الحوثي في جبهات نهم بصنعاء، وفي كلا من "مجزر_مأرب_ الغيل _المصلوب_ الحزم_ خب_ الشعف" بالجوف.

وقالت المصادر أن قوات الجيش والتحالف العربي تمكنت من صد كافة هجمات الميليشيا في الجوف، والتي جاءت منذ مساء السبت الماضي علي مختلف الجبهات، خاصة بعد وصول التعزيزات الكاملة لقوات الجيش والتحالف العربي بالمحافظة خلال اليومين الماضيين.