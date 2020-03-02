شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المشتركة اليمنية تكبد مليشيا الحوثي خسائر فادحة بالتحيتا والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 تكبدت مليشيا الحوثي خسائر فادحة في المعدات والأرواح خلال محاولات لتسلل مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا بمدينة الحديدة.

وأكدت مصادر بالقوات المشتركة إن مليشيا الحوثي حاولت التسلل لعدة مرات خلال الساعات الماضية بالتحيتا، وأن القوات المشتركة واصلت في التصدي لتلك المحاولات.

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