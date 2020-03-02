شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مليشيا الحوثي تصطدم برد عنيف شمال قطاع بتار والان مع التفاصيل

الإثنين 2 مارس 2020 شنت مليشيا الحوثي مساء الأحد، هجوماً واسعاً بالأسلحة الثقيلة على مواقع وحدات للقوات الجنوبية، شمال قطاع بتار بين مديريتي قعطبة والحشاء، وكسرت القوات الجنوبية الهجوم الغادر للميلشيا.

وواجهت مليشيا الحوثي رداً عنيفاً من القوات الجنوبية، التي عززت تواجدها بتلك المواقع بوحدات قتالية مزودة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة

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