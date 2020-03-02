عاجل.. مصر تعلن اكتشاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 2 مارس 2020

أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية في بيان مشترك، مساء الأحد، أنه تم اكتشاف حالة إيجابية لأجنبي مصاب بفيروس كورونا المستجد في مصر.



وذكر البيان أنه "ظهرت عليه أعراض بسيطة وحالته مستقرة تم عزل هذا الشخص بالمستشفى المخصص للعلاج وجاري فحص المخالطين".

يشار إلي أن هذه هي الحالة الثانية المصابة بفيروس كورونا، التي تعلن عنها السلطات المصرية.

من جانبها، أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن مصر أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع الفيروس، في حال وصوله إليها، وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن الوضع جيد حتى الآن.

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وكشفت الوزيرة أنه كان هناك اشتباه في إصابة 1443 شخصا بالمرض، وتم إجراء التحاليل المختبرية والفحوصات اللازمة وثبت سلامتهم جميعا.

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا، الأحد، تناول الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأن هناك تعليمات رئاسية مشددة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة المصرية، "شفاء" المصاب الوحيد بفيروس كورونا.

وفي الإجمال، ارتفع عدد الإصابات حول العالم إلى 85919 بينها 2941 وفاة في 61 بلدا ومنطقة، وفق احصاء أجرته وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر رسمية.